All'istituto Riso di Isola delle Femmine l'ultimo incontro del progetto Erasmus "Together in Harmony"

Da qualche giorno si è concluso l’ultima mobilità del progetto Erasmus Together in Harmony, progetto finanziato con fondi europei. Dal 13 al 18 maggio l’istituto comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine ha accolto alunni e docenti dei paesi partner nel suddetto progetto, Turchia, Romania, Lituania, Spagna. Obiettivo promuovere il benessere a scuola attraverso l’espressione con linguaggi non verbali. L’esperienza ha regalato a tutti i partecipanti cinque giorni di confronto, attività, visite guidate a Palermo, a Segesta e alle saline di Nubia, visite sul territorio che hanno permesso ad alunni e docenti di vivere momenti culturali interessanti e stimolanti, in un’atmosfera sempre festante e amichevole.

All’accoglienza l’orchestra della scuola media ha eseguito L’Inno alla gioia sottolineando con questa scelta la necessità di unità e pace. Anche la Dirigente Scolastica Dott.ssa Tarallo, nel suo discorso di benvenuto ha messo in evidenza la rilevanza culturale e sociale dei progetti Europei. La prima giornata è proseguita con canti e balli proposti dalla scuola primaria e dalla deliziosa sfilata a tema marino della scuola dell’infanzia, il tutto accompagnato da cibo tipicamente siciliano gentilmente offerto dalle famiglie e dai docenti dell’I.C.. Parole di unità nella presentazione del territorio sono state pronunciate dal Sindaco Nevoloso che, insieme alla assessore Maria Grazia Puccio e al suo team, ha accolto gli ospiti nella splendida cornice della biblioteca comunale di Isola delle Femmine.

I ragazzi della scuola media hanno poi presentato alcuni progetti che avevano portato a termine durante l’anno scolastico. Tutte le giornate sono state ricche di attività, tra le quali la caccia al tesoro, il concorso fotografico, il fashion art lab che hanno coinvolto in modo particolare gli alunni dando loro la possibilità di mettere in evidenza capacità di raccogliere elementi della realtà e riproporli in maniera personale. Generosa l’accoglienza da parte della famiglie ospitanti che hanno trattato i ragazzi come “amici conosciuti da sempre” coinvolgendoli in attività e visite guidate. Il progetto si è concluso con una drammatizzazione che ha visto sul palco della scuola media, tutti gli alunni protagonisti che si sono cimentati in canti e danze a sottolineare che la scuola e i progetti Erasmus , formano , uniscono, “together in Harmony”.