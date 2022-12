Enel, opportunità di lavoro per i neodiplomati dell’Itst Vittorio Emanuele III

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un accordo che si coniuga con le linee di indirizzo strategiche di programmazione e organizzazione dell’ITST “Vittorio Emanuele III” di Palermo volute dal Dirigente Scolastico, Carmelo Ciringione, in sintonia con gli organi collegiali della scuola, tese a sviluppare un approccio formativo e sistemico che, nelle dinamiche istruttive proprie della Istituzione scolastica, incontrano e si combinano con la sperimentazione del mondo del lavoro in una implementazione educativa programmata attraverso l’incremento di ulteriori competenze e opportunità formative di eccellenza.

L’Unità Procurement per Enel Italia ha riconfermato quanto già proposto come progetto pilota alla fine dell’anno scolastico 21-22, ossia l’interesse a formare studenti volenterosi che otterranno dei “patentini” di qualifica, spiega Giuseppe Macrì, il “Procurement“ ovvero il promotore, per Enel, delle iniziative atte a favorire il collegamento tra scuola e lavoro. L’obiettivo è di elevare le competenze e la preparazione tecnica dei giovani – continua Giuseppe Macrì - per supportare le imprese partner del territorio siciliano, facilitando i contatti con gli istituti tecnici e mettendo a disposizione esperienza, strumenti e competenze, senza mai tralasciare il primario tema della sicurezza sul lavoro. Infatti, al fine di anticipare l’acquisizione di competenze professionalizzanti già durante il percorso di studi, l’Impresa partner di Enel, Cargo S.r.l in collaborazione con il centro di formazione APP Energia, quest’ultimo già qualificato ad erogare formazione tecnica certificata, e con la supervisione di Enel, offre a 10 studenti iscritti al quinto anno presso l’Istituto tecnico ITST Vittorio Emanuele III di Palermo, la possibilità di frequentare il corso formativo certificato “Corso Base Multiprofilo”.

La durata del corso sarà di 120 ore, suddivise in 80 ore dedicate alla teoria ed erogate dall’Istituto di Formazione (IdF) APP Energia in orario pomeridiano, e 40 ore di pratica che si svolgeranno presso il campo di addestramento dell’IdF, a Partinico. Gli alunni selezionati inizieranno il percorso di formazione già a partire dal mese di febbraio 2023. Conclude il preside dell’ITST, prof. Carmelo Ciringione: “Il tirocinio, con possibilità di assunzione da parte delle aziende del territorio, è una risposta concreta che la scuola non può mancare d’offrire ai propri studenti. Si tratta, anche, di un’opportunità di contrasto al fenomeno delle migrazioni verso altre regioni, o addirittura fuori dall’Italia. Considero questo protocollo una parte inscindibile del percorso educativo e formativo dei nostri studenti, ragione di opportunità per i neodiplomati di entrare rapidamente e concretamente nel mondo del lavoro”.