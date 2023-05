"Difendiamo l'acqua & difendiamo la vita": il video spot degli alunni del Maneri-Ingrassia-Don Milani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 22 marzo 2023 si è celebrata, come ogni anno, la Giornata mondiale dell'acqua “World Water Day”, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e indetta per la prima volta nel 1993. Il tema di quest'anno è stato il legame tra acqua e cambiamenti climatici. Gli alunni delle classi 4C e 4D della Scuola Primaria dell'I.C. Maneri-Ingrassia-Don Milani di Palermo, dopo una fase di formazione teorico-pratico svolta in classe, attraverso la visione di video e foto e la lettura di testi, hanno realizzato il video-spot “Difendiamo l'acqua & difendiamo la vita”, con l'obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni mondiali e l'opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.

I bambini hanno voluto evidenziare, con la loro voce unanime, come sia importante la tutela della risorsa idrica e come l'acqua sia un bene prezioso da preservare, promuovendo quello sviluppo sostenibile utile alla vita del nostro pianeta. Il video girato presso il proprio Istituto scolastico con la tecnica del Green Screen, vede come protagonisti gli alunni delle classi 4^C e 4^D della Scuola Primaria, con il supporto dei docenti: Rita Campione, Giusy Blanda, Alessandra La Russa, Santina Amodeo, Daniela Trusso Forgia e Giusy De Filippi. L'iniziativa è stata promossa e realizzata dall'Insegnante Salvo Caminita (Referente dell'Educazione alla Legalità dello stesso Istituto e docente delle due classi) che ne ha curato la fase formativa, i testi, le riprese e il montaggio del video.

Un plauso va rivolto alla Prof.ssa Alessandra Benanti, Dirigente Scolastico, che come sempre si mostra disponibile nell'accogliere iniziative, attività e progetti volti alla crescita educativa dei propri alunni e alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative e differenti.

Di seguito il link youtube del video spot: https://www.youtube.com/watch?v=5z1wZEua0Ww