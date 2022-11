Contro la violenza sulle donne flashmob dell’istituto Ferrara e della direzione didattica Cavallari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In piazza San Domenico alle ore 11:00 del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 90 ragazzi dell’Istituto Ferrara e 60 bambini della Direzione Didattica Cavallari di Palermo, tutti colorati di rosso, si esibiranno in un flashmob per promuovere una cultura di contrasto alla violenza. Gli studenti intoneranno “Canción sin miedo” della cantante Vivir Quintana, diventata un vero e proprio inno contro il femminicidio, a ricordo delle vittime in tutto il mondo. Chitarre, darbuka e cajón accompagneranno il coro “Chiediamo giustizia, gridiamo per ogni sorella scomparsa, che risuoni forte CI VOGLIAMO VIVE, che cada con forza il femminicidio".

Diversi momenti di riflessione nelle classi e l’esperienza dello scorso anno in Piazza Verdi hanno preceduto la preparazione del flashmob e ribadiscono l’impegno delle due scuole nella lotta contro la violenza sulle donne. "E' dovere delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - dichiara la prof.ssa Margherita Maniscalco, Dirigente scolastica dell’Istituto Ferrara e della Direzione Didattica Cavallari di Palermo- educare i più giovani a contrastare e denunciare ogni forma di violenza contro le donne. Per questo oggi, nella giornata mondiale contro la violenza femminile, usciamo dalle aule e andiamo in piazza a gridare il nostro NO contro ogni violenza e discriminazione".

Floriana De Pasquale, ufficio stampa Ferrara