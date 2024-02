Protesta al liceo Regina Margherita, studenti in assemblea permanente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Noi studenti e studentesse del Regina Margherita ogni giorno non siamo considerati nelle decisioni che vengono prese sulla nostra scuola, che ci interessano come i primi che viviamo realmente queste mura. Le persone che prendono le decisioni non entrano in un'aula di scuola da anni, probabilmente decenni, e noi ci siamo stancati di questa politica che non ci rappresenta. Insieme abbiamo deciso di incontrarci in presidio davanti alla nostra scuola, per dire che siamo contro a chi cerca di zittirci e non crede in noi giovani, pretendendo di controllarci come dei burattini, pensando che noi, come delle marionette stiamo al loro potere.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite gli uffici scolastici regionali, vuole imporre l'attuazione di questo fantomatico Liceo del Made in Italy, per “creare la nuova classe dirigente”, e andando a cancellare l’unico liceo che in Italia sta avendo un aumento di iscrizioni e che permetta lo studio del Diritto e dell’Economia Politica per l’intero ciclo scolastico come il Liceo dell’Economico Sociale. Siamo contro una scuola fatta puramente per propaganda politica, senza un vero interesse per le studentesse e gli studenti. Le nostre scuole sono lasciate allo sbaraglio, una classe dirigente che non si preoccupa delle condizioni in cui sono lasciate. Fondi all’edilizia scolastica che sono insufficienti, e che portano ad avere buchi nei tetti, bagni rotti, classi pollaio, la temperatura nelle aule che tocca i 12 gradi e l’inagiblità delle palestre che non ci permette di fare educazione fisica.

Chiediamo più fondi alla scuola, che permetterebbero di riqualificare gli spazi che viviamo. Non vogliamo una scuola che ci crolla addosso, ma vogliamo vivere con il diritto allo studio sicuro. Uno dei plessi della nostra scuola, vissuto da più di 400 studenti, verrà demolito tra qualche mese per poi essere ricostruito, contro la volontà dei ragazzi, delle ragazze, dei docenti, dal quartiere e dalle associazioni del terzo settore che lavorano nella scuola e a Ballarò. Chiediamo che non venga abbattuta la casa di centinaia di ragazzi/e solo perché non si sa come spendere i fondi del Pnrr.

Il plesso Cascino dovrebbe rientrare nel vincolo storico della soprintendenza poiché il progetto fu disegnato/progettato più di 70 anni fa. Infine chiediamo una scuola che sia presidio. Presidio di cura, Presidio di lotta e cambiamento, Presidio di informazione, Presidio di transfemminismo, Presidio di antifascismo, Presidio territoriale, Presidio di antirazzismo. Chiediamo una scuola che ci ascolti e che ci veda partecipi della vita del paese, perché non siamo solamente ‘i cittadini del futuro” ma siamo soprattutto i cittadini di questo presente.