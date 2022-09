Agli alunni del quinto anno dell’istituto Ferrara lezioni sul diritto di voto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alle prossime elezioni voteranno 4,7 milioni di nuovi elettori, ma l’astensionismo giovanile è in continua crescita. Nel 2018 alle urne non si è presentato il 50% dei giovani tra i non laureati e il 37% tra i laureati, una generazione che non si sente rappresentata e ritiene la politica lontana dalla propria vita. (Dati DataRoom Milena Gabanelli, settembre 2022) Nel tentativo di favorire una cittadinanza attiva, di avvicinare i giovani alla vita politica e di fargli conoscere meglio le istituzioni, l’IISS Franceco Ferrara di Palermo organizza il 21 e 22 settembre presso la propria Aula magna due incontri formativi e informativi per gli studenti delle classi quinte.

Docenti di diritto trasferiranno nozioni e conoscenze utilizzando un linguaggio semplice e di immediata comprensione ad oltre 80 giovani, saranno trattati temi riguardanti la storia del diritto di voto, le istituzioni parlamentari e regionali, l’attuale legge elettorale. "Crediamo - dichiara la Dirigente scolastica, professoressa Margherita Maniscalco - che sia importante formare giovani capaci di affrontare il dibattito democratico, favorendo la crescita di cittadini consapevoli e pronti a partecipare attivamente alla vita delle istituzioni".