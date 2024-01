Turismo sostenibile, Altroconsumo incontra gli studenti dell’istituto superiore Mario Rutelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Turismo sostenibile: impegnati a cambiare": è il titolo della conferenza a cura di Altroconsumo in programma a Palermo venerdì 26 gennaio all’Istituto Superiore Statale Mario Rutelli, in piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto 3. Prosegue dunque anche nel 2024 la collaborazione tra la più importante associazione di consumatori in Italia e l’Istituto, all’insegna della volontà condivisa di coinvolgere gli studenti nel dibattito su alcuni temi di fondamentale importanza che toccano la sfera economica, sociale e culturale.

Già il titolo dell’evento, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, suggerisce diversi spunti di riflessione: l’accento di “impegnati”, infatti, può variare ponendo dubbi e stimolando analisi di carattere etico, che sottolineano il senso della responsabilità, sia individuale che collettiva. L’incontro, moderato dalla giornalista Marianna La Barbera, prenderà il via a partire dalle 9 e si aprirà con i saluti di Giovanna Ferrari, dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Mario Rutelli.

I lavori proseguiranno con gli interventi di Riccardo Di Grusa e Marino Melissano, rispettivamente rappresentante in Sicilia e segretario generale di Altroconsumo. L’iniziativa vedrà inoltre gli autorevoli contributi dei docenti di Unipa Gioacchino Fazio, coordinatore del corso di laurea “Turismo, Territori e Imprese” del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, del sociologo dei consumi e degli stili di vita Fabio Massimo Lo Verde e del presidente della Cooperativa Palma Nana di Palermo Fabrizio Giacalone.