"Amore è pace, solidarietà, rispetto": l'albero dei bambini della scuola materna di Balestrate per San Valentino

Amore è condivisione, solidarietà, rispetto, famiglia. A pensarlo sono i bambini della scuola materna Mattarella di Balestrate, che nel giorno di San Valentino, sotto la guida delle maestre, hanno lavorato a un progetto sul tema realizzando un "albero dell’amore". L'elaborato è rimasto esposto all’ingresso della scuola Aldo Moro dove si trovano per ora le sezioni.

L'istituto comprensivo Rettore Evola, guidato dalla dirigente scolastica Anna Bica, prosegue quindi il grande lavoro di questi anni per portare avanti attività inclusive e volte al benessere affettivo ed emotivo di tutti gli alunni e del personale. Nei giorni di avvicinamento alla festa, i bambini hanno affrontato il tema delle emozioni realizzando tutta una serie di attività manuali. In particolare, spiegano le docenti, i bambini hanno partecipato a un laboratorio grafico-espressivo per raccontarsi attraverso le loro emozioni. Hanno illustrato l'amore attraverso i disegni e hanno definito, con la sincerità e la spontaneità che li contraddistingue, il significato della parola.

Così è nato l'albero dell'amore, addobbato con tanti cuori rossi ognuno con la definizione che i bambini hanno dato al sentimento dell'amore. “I bambini - raccontano le maestre – hanno dimostrato grande voglia di fare e una spiccata sensibilità. Momenti come questo sono fondamentali per mettere a frutto i valori della condivisione e del rispetto del prossimo”.