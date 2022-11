"Alberi per la vita", nuove piante al comprensivo Guttuso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi”, che ricorre il 21 novembre di ogni anno, l’istituto comprensivo “Renato Guttuso” di Carini, diretto con spiccate competenze manageriali e pedagogiche dal dirigente scolastico prof.ssa Valeria La Paglia, ha aderito alla “Giornata Nazionale degli Alberi”, nota anche come “Festa degli Alberi”, istituita con l’art. 1 della Legge n. 10 del 14/01/2013, al fine di promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi. Il 21 di novembre, tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo “Renato Guttuso” di Carini hanno riflettuto, ciascuno nelle proprie classi, sull’importanza che possiedono le piante per la vita dell’uomo. Ciascun docente ha proposto alla propria classe attività diverse, tutte aventi come fine ultimo lo sviluppo di un sentimento di profondo rispetto da parte dei futuri cittadini nei confronti degli alberi e, più in generale, come ha sottolineato il dirigente scolastico, dell’ambiente e del pianeta.

Le riflessioni dei bambini sono state numerose, legate allo spreco della carta, al disboscamento selvaggio, all’ossigeno prodotto dagli alberi, ai piacevoli ricordi di infanzia trascorsi arrampicandosi su qualche albero da frutto, ai colori dell’autunno, alla piacevolezza dell’ombra che donano le querce o i carrubi ma anche gli ulivi, in estate, alla bellezza trasmessa dalle piante alla quale spesso non facciamo troppo caso. Per l’occasione alcuni alunni, quelli della classe IVB, hanno fatto merenda, durante la mattinata, con un frutto, uno fra i tanti doni che le piante offrono ogni anno all’uomo. Un modo adeguato per celebrare la strepitosa grandezza degli alberi. Importante e di grande impatto, invece, l’attività in continuità tra due classi di quinta classe del Plesso Vanni Pucci e due classi di scuola Secondaria di I Grado riuniti, per l’occasione, nel giardino del plesso Centrale di via Ischia. L’attività è stata supportata e arricchita dalla metodologia della “Peer education” (una metodologia didattica che si basa su un processo di trasmissione di conoscenze ed esperienze tra i membri di un gruppo di pari, all'interno di un piano che prevede finalità, tempi, modi, ruoli e strumenti ben strutturati) che ha caratterizzato l’intera giornata del 21 novembre in occasione della “Giornata Nazionale degli alberi/ Festa dell’albero” all’Istituto Comprensivo Renato Guttuso di Carini guidato dalla DS Valeria La Paglia. Giornata nella quale gli studenti dei due ordini di scuola, in una eccellente scelta di continuità, sono stati impegnati nelle seguenti attività:

• L’importanza degli alberi per la salute dell’ambiente; • Lettura del testo “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono e riflessioni; • Indovinelli sulla natura e le piante; • Messa a dimora di due alberelli di ulivo la cui gestione è stata presa in carico dagli alunni della secondaria. Gli alberelli verranno riconsegnati ai bambini della primaria all’inizio del prossimo anno scolastico, a settembre 2023 (Attività di continuità); • Momento conclusivo: gli alunni hanno liberato le loro emozioni scrivendo una parola e/o frase su un cartellone appositamente predisposto dalle docenti (“Cosa mi porto da questa esperienza”); • Esecuzione corale della canzone di Sergio Endrigo “Ci vuole un fiore”.

Agli alunni della scuola primaria sono stati regalati un cruci puzzle e un cruciverba con la terminologia specifica riferita agli alberi. Una vera grande sperimentazione cui ha creduto e crede la preside Valeria La Paglia che sull’innovazione metodologica ha investito parecchio. La giornata si è conclusa attraverso un momento collettivo in cui gli alunni hanno contribuito a piantare degli alberi di ulivo, che accompagneranno l’anno scolastico di tutta la scuola. Un pugnetto di terra ciascuno, un gesto simbolico per dire grazie alla natura e per prometterci reciprocamente di prenderci maggiormente cura di lei. Un plauso ai docenti dei due ordini di scuola che rappresentano il fermento didattico giusto per fare della scuola di Villagrazia di Carini, una realtà capace di essere “buona pratica” sul territorio e non solo in questo.