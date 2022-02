Festa a San Mauro Castelverde, gli auguri di Papa Francesco per la centenaria zia Pippina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una grande festa è stata organizzata per i 100 anni di Giuseppa Glorioso, ospite della casa protetta Concetta Cannizzaro di San Mauro Castelverde. La zia Pippina - così è conosciuta in paese - ha lavorato per molti anni nel collegio del borgo, al servizio degli orfani e di tutti coloro che hanno vissuto nell'istituto religioso. Donna pia, sobria, generosa, si è conquistato il rispetto e l'affetto di tutta la comunità di San Mauro Castelverde. Per i suoi festeggiamenti è stata officiata anche una santa messa dal vicario generale don Giuseppe Licciardi in collaborazione con il parroco don Giuseppe Terranova. Il sindaco Giuseppe Minutilla ha evidenziato che la vita della zia Peppina deve essere "un esempio da seguire e da trasmettere alle nuove generazioni". Ha ricordato anche che a San Mauro si vive a lungo e bene, tanto che proprio due anni fa, nella stessa struttura d'accoglienza, è stata festeggiata un'altra centenaria, Lucia Forestieri, anche lei presente alla cerimonia. Alla festeggiata sono arrivati gli auguri di Papa Francesco.