Sangue nelle urine e tumore alla vescica: a confronto con gli esperti per l'Urology week

L’urologia del policlinico Paolo Giaccone sarà protagonista dell’Urology Week, evento promosso dalla Società europea di urologia. Venerdì 30 settembre dalle 16 alle 19 - presso la libreria Feltrinelli di via Cavour - gli specialisti dell’Uoc di Urologia dell’azienda ospedaliera universitaria palermitana, diretta dal professor Alchiede Simonato, saranno a disposizione della popolazione con uno spazio informativo per sensibilizzare la popolazione su alcune problematiche urologiche.

In particolare quest’anno i riflettori sono puntati sull’ematuria e sull’importanza di non sottovalutare i sintomi, come appunto il sangue nelle urine, che possono essere anche segnale di un tumore alla vescica. In questa occasione, dunque, ci sarà la possibilità di approfondire, parlare con i professionisti, chiarire dubbi e perplessità.