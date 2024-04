Bagheria, screening gratuiti e animazione per bambini in occasione del Lions Day

Il Lions Club di Bagheria, attivo nel territorio da circa 50 anni, domenica 14 aprile nella scuola Bagnera (ingresso corso Butera), dalle 9,30 alle ore 12,30, effettuerà screening gratuiti per la prevenzione della salute: vista, udito, diabete e ipertensione arteriosa, malattie a trasmissione sessuale, papilloma virus. L'iniziativa in occasione del "Lions Day" dove i Lions in tutto il territorio nazionale scendono in piazza per far conoscere meglio al grande pubblico i service, le attività, le iniziative messe in campo a livello locale.

"Non saranno forniti solo servizi sanitari gratuiti alla cittadinanza - spiegano in una nota - ma sono previsti inoltre momenti di animazione per i più piccoli con giochi, musica e gadget. Il Lions Day è la giornata in cui tutti i Lions Club d’Italia presentano alle comunità locali attività, service, programmi e finalità di Lions International, la più grande associazione di servizio al mondo con quasi 1 milione e mezzo di volontari".

L'iniziativa, che ha avuto il patrocinio del Comune di Bagheria, si svolgerà in contemporanea in tutto il mondo. "La finalità del Lions Day è condividere momenti d'incontro con la Comunità territoriali – dichiara Davide Piacentino presidente della sede di Bagheria - al fine di far conoscere ai cittadini le numerose attività, volontarie e gratuite che vengono realizzate con forte spirito di solidarietà e di servizio, elementi che caratterizzano l'operato dei Lions".