"Maternità, e non solo, in pandemia", allo Stato Brado uno spazio di confronto tra donne

Uno spazio di confronto tra donne per condividere le esperienze vissute durante la pandemia. L’appuntamento è per sabato 1 luglio allo Stato Brado, a piazzetta di Resuttano 4, a Palermo. Ad organizzarlo, dalle 10 alle 12, è l’associazione Hryo (Human Rights Youth Organization).

Lo spazio di riflessione, per uno scambio di esperienze vissute durante il difficile periodo di pandemia, sarà condotto da alcune mamme dell’associazione L’arte di crescere, che condivideranno le difficoltà che da donne hanno vissuto a livello lavorativo, familiare, individuale o, al contrario, condividere il racconto di chi è riuscita a ritagliarsi uno spazio intimo per vivere la maternità riuscendo ad estraniarsi dall'emergenza mondiale che era in atto.

Il seminario è parte del progetto Rise, che ha come obiettivo capire le diverse conseguenze della pandemia in diversi contesti. Il 16 giugno, nell’ambito dello stesso progetto, si è discusso di disinformazione al tempo del Covid, informazione fai-da-te e fake news. Rise è un progetto Cerv finanziato dalla Unione Europea ed è realizzato in collaborazione altri con 5 Paesi.

La Hryo promuove lo sviluppo di iniziative volte ad una migliore divulgazione della cultura dei diritti civili, spinta in ciò dalla necessità di dare maggiore visibilità a livello mondiale a qualsiasi forma di violazione dei diritti umani. L’organizzazione vede la co-partecipazione attiva e il sostegno convergente di giovani motivati provenienti da diverse realtà nazionali dell’area euro-mediterranea. L’arte di crescere è un gruppo di mamme alla pari volontarie per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.