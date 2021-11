All'ospedale Buccheri La Ferla esperti a confronto sulle infezioni in ortopedia

Un incontro tra professionisti della salute per fare il punto sul trattamento delle infezioni in ortopedia. Appuntamento all’ospedale Buccheri La Ferla oggi per un corso d’aggiornamento coordinato da Angelo Leonarda, direttore dell'Unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia della stessa struttura sanitaria. Partecipano all'evento specialisti in malattie dell'apparato osteoarticolare, infettivologi, chirurghi ortopedici siciliani e lombardi. Presenti, tra gli altri, anche il rettore dell’Università, Massimo Midiri e il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute, Mario La Rocca. Gli ospedali di rilievo nazionale ad alta specializzazione sono rappresentati dal direttore generale dell’ospedale Garibaldi di Catania, Fabrizio De Nicola.

L'obiettivo dell'incontro è quello di migliorare i risultati delle terapie sui pazienti affetti da infezioni ossee con una diagnosi precoce e precisa. Ciò comporta trattamenti efficaci e il più possibile economici, così da contenere la spesa sanitaria oltre che migliorare la salute della popolazione.

"Le infezioni del sito chirurgico rappresentano ancora un grosso problema in termini di diagnosi e terapia soprattutto nel campo ortopedico e in special modo nel campo dell'ortopedia protesica – spiega Angelo Leonarda - . La sensibilità nell'uso mirato degli antibiotici è fortemente cresciuta, così come le tecniche di controllo della sterilità e di decontaminazione nelle sale operatorie, ma ancora molto si può fare. Questo convegno rappresenta un punto di incontro tra scienza medica, politica, amministrazione e cultura, con l'unico obiettivo di migliorare il benessere dei pazienti”.