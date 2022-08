Screening oncologici gratuiti: i camper dell'Asp arrivano anche a Villafrati, Geraci e San Cipirello

Sono oltre 400 le prestazioni erogate dall’Asp di Palermo negli open day organizzati la scorsa settimana a Bompietro, Collesano e, ieri, a Castellana Sicula. Un gradimento crescente da parte della gente che sta aderendo in massa ai programmi di screening oncologici. L’impegno dell’azienda sanitaria del capoluogo prosegue secondo un calendario sempre più fitto di appuntamenti: martedì 30 agosto i camper saranno a Villafrati, giovedì 1 settembre a Geraci Siculo e sabato 3 settembre a San Cipirello. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.

A Villafrati il villaggio della salute dell’open day sarà allestito in Piazza Umberto I dove, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, ci sarà la possibilità di aderire: allo screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia a bordo del camper-ambulatorio); screening del cervicocarcinoma (Hpv Test o Pap Test a bordo dell’ambulatorio mobile per donne di età compresa tra 25 e 64 anni di età) e screening del tumore del colon-retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni).

Oltre alle vaccinazioni anticovid (anche domiciliari per gli utenti intrasportabili), sono state inserite nel nuovo programma dell’open day itinerante anche le vaccinazioni pediatriche tradizionali (obbligatorie o raccomandate), e cioè Anti Hpv; Anti Meningocco B; Anti Meningocco Acwy; Anti Difterite, Tetano, Pertosse a; Polio; Anti Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella. Attivo anche uno sportello amministrativo per andare incontro ad ogni esigenza dell’utenza.