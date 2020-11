Malati Covid, il Cisom ritira la bombole d'ossigeno vuote per donarle alle strutture sanitarie: ecco come fare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Hai una bombola d’ossigeno vuota o che non utilizzi più ? Conosci qualcuno che potrebbe averne in casa e vorrebbe disfarsene ? In questo triste momento che stiamo attraversando tutti noi, l’ossigeno per uso medico è di vitale importanza, sono infatti decine gli ospedali e le strutture che necessitano di approvvigionamento. I malati covid infatti hanno bisogno costante, e ad alti livelli, di ossigeno per poter sopravvivere e purtroppo questo scarseggia perché chiaramente siamo in emergenza.

Per questo motivo se hai una bombola d’ossigeno vuota in casa o che non utilizzi più, puoi darla al Cisom Gruppo Palermo che provvederà a farla avere direttamente agli ospedali e per farlo ci vuole davvero poco. Basta chiamare al numero di telefono +39 347 9604297 per concordare il ritiro presso il vostro domicilio, inoltre il servizio è attivo tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Aiuta chi ha bisogno, potresti salvare una vita!