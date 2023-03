A lezione di yoga, due open day all'associazione Crescere Insieme

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Saluto al Sole, la posizione del Guerriero, dell’Albero o quella del Bambino. Esistono più di 300 pose yoga (chiamate “asana”) e spesso per chi decide di avvicinarsi per la prima volta a questo mondo può essere difficile capire quale sia il modo migliore per cominciare. Sarà proprio questo l’obiettivo delle due open day che si terranno lunedì 20 marzo alle 19 e venerdì 24 marzo alle 18 presso l’Associazione “Crescere Insieme”, in via Gaetano La Loggia 5.

A tenere le lezioni sarà Valentina La Corte. Per partecipare alle giornate e praticare al meglio è consigliato munirsi di abiti comodi e portare con sé un proprio tappetino. Crescere Insieme Onlus propone laboratori ludico-didattici rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria e progetti a sostegno del miglioramento della qualità della vita per uomini e donne della terza età. L'associazione s’impegna inoltre in attività pedagogico-familiari, aiutando nell’auto-organizzazione, attività di sostegno e valorizzazione del nucleo familiare.

Valentina pratica Yoga dal 2017. Ha cominciato in palestra per poi decidere di formarsi per diventare insegnante. Ha partecipato a Firenze al Workshop sullo Yoga Terapia tenuto dal Maestro indiano Manju Jois. Ha conseguito poi la certificazione di Ashtanga Vinyasa Yoga, che deriva dall'Hatha Yoga, una tra le più tradizionali forme della disciplina. Si tratta di una tipologia di Yoga dinamico, che viene anche definita come "meditazione in movimento", in cui assume un ruolo fondamentale la focalizzazione sul respiro.