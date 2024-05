Giornata per la "Salute della mano", al Policlinico visite gratuite per le patologie dell’arto superiore

In occasione della decima giornata nazionale per la Salute della Mano promossa dalla Sicm, Società italiana di Chirurgia della Mano, il prossimo 18 Maggio 2024, dalle ore 10 alle ore 13, i medici dell’unità operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Aoup Paolo Giaccone saranno a disposizione di tutti i cittadini per un consulto gratuito su patologie della mano e dell’arto superiore. Le visite verranno effettuate presso gli ambulatori di Chirurgia plastica e ricostruttiva. Per prenotare il consulto chiamare al numero 0916553401.