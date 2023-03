Giornata mondiale dell'endometriosi, fiocchi gialli per tutti i deputati dell'Ars: "Malattia da non sottovalutare"

"Una patologia invalidante che incide sulla qualità della vita delle donne che ne sono affette. L’endometriosi, di cui soffrono in Italia non meno di 3 milioni di donne, è una malattia da non sottovalutare, che va diagnosticata già ai primi sintomi per limitarne i danni. Questo si può fare solo attraverso una formazione specifica dei medici, soprattutto dei pronto soccorso, visto che la patologia, che può interessare molti organi, e non solo l'apparato riproduttivo, non è facilmente identificabile".

Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars, Antonio De Luca, che oggi ha fatto distribuire un fiocco giallo, colore simbolo della patologia, a tutti i deputati presenti in aula per sollecitare l'impegno del Parlamento e del governo regionale nella lotta all'endometriosi: infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili.

"Bisogna garantire - dice De Luca - una formazione ad hoc dei medici delle aree di emergenza e l'inserimento di farmaci antinfiammatori in fascia prescrivibile, cosa che attualmente non accade. Altra cosa su cui puntare e su cui è stata coinvolt a anche la deputazione nazionale - conclude - è quella del riconoscimento dell'esenzione già al primo o secondo stadio della malattia".