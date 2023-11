Giornata mondiale contro l'Aids, screening gratuiti a Palermo e in provincia

Anche quest'anno in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids che si svolgerà il primo dicembre, l'Asp di Palermo, rappresentata dal dipartimento interaziendale di Diagnostica di laboratorio, è attivamente coinvolta dall'assessorato regionale della Salute nelle iniziative che prevedono la promozione dell'educazione alla salute e dell'attività di screening di popolazione per la ricerca delle Ist (Infezioni sessualmente trasmesse). Come è noto, tale attività ricade nelle previsioni del Piano regionale della prevenzione 2020-2025 MO. 6, al fine di mantenere alta l'attenzione sui temi connessi alla prevenzione dell'infezione da Hiv e Ist.

Dove e quando effettuare lo screening

In attesa che si concludano le procedure burocratiche (già in corso) per l’acquisizione della nuova unità mobile di screening da utilizzare nel territorio, l'ambulatorio per lo screening delle Infezioni sessualmente trasmesse (Ist) del dipartimento interaziendale di Diagnostica di laboratorio (sito in via Carmelo Onorato 6, a Palermo) rimarrà a disposizione dell’utenza per l’intera giornata del primo dicembre (dalle 8.30 alle 17), per fornire la dovuta fondamentale informazione circa i rischi correlati alle Infezioni sessualmente trasmissibili e per effettuare lo screening Ist (Hiv 1-2, Hcv, sifilide) della popolazione, con particolare attenzione alla fascia giovanile. Inoltre il Dipartimento metterà a disposizione per l'esecuzione gratuita di test sierologici per Hiv 1-2, e facoltativamente anche per Hcv e sifilide, i propri punti prelievo (ospedale Civico di Partinico - ospedale Dei Bianchi di Corleone - ospedale Cimino di Termini Imerese - ospedale Ingrassia di Palermo - ospedale Nuovo di Cefalù - ospedale di Medicina Trasfusionale di Laboratorio Lercara Friddi fino alle 17).