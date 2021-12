VIDEO | Aids, l'infettivologo lancia l'allarme: "Morto il 17% dei ricoverati, meno diagnosi per colpa del Covid"

In occasione della giornata mondiale contro la sindrome da immunodeficienza acquisita, le equipe mediche del centro regionale di riferimento del Policlinico hanno effettuato screening gratuiti nell'area drive in tamponi. Analisi anche per l'epatite C