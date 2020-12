Salute, esperti a confronto su "diabete e vaccini in periodo Covid"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il prossimo giovedì 17 dicembre dalle 15,30 alle 17,30 si terrà il webinar: "Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid", organizzato da Diabete Italia onlus e Motore sanità. I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita.

Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica è estremamente importante, ed i pazienti DT1 e DT2 debbono essere inseriti nella categoria di pazienti più a rischio. Per approfondire questi aspetti, Motore Sanità ha organizzato un webinar che coinvolgerà istituzioni, esperti del settore, Mmg e farmacisti del territorio nonché con le associazioni di pazienti, per analizzare punti di forza e criticità delle attuali disposizioni vaccinali nelle varie regioni per i pazienti malati di diabete.

Partecipano, tra gli altri, Monica Foniciello, dirigente programmazione e verifica attività specialistiche, libera professione e governo, liste d’attesa Regione Lazio - Stefano Nervo, presidente Diabete Italia - Franco Ripa, responsabile programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Regione Piemonte - Rita Lidia Stara, presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna - Rocco Russo, pediatra unità operativa materno infantile ASL Benevento 1 e ASL Napoli1 - Gennaro Volpe, presidente Card Italia. Moderano Giulia Gioda, presidente Motore Sanità e Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità.