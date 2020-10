“Il Mio Primo Soccorso”, progetto pilota di prevenzione del soffocamento in età pediatrica

Vivi Sano, associazione che promuove interventi di educazione e promozione della salute lancia, assieme all’assessorato Regionale per la Salute della Regione Siciliana un nuovo progetto pilota di prevenzione del soffocamento in età pediatrica che verrà implementato su scala regionale per i prossimi 5 anni, attraverso l’inserimento di uno specifico programma regionale nel Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025.

“Il Mio Primo Soccorso” è un intervento di prevenzione che propone un format di interventi a livello scolastico e di comunità, graduati per fasce d’età, al fine di favorire l’acquisizione di contenuti omogenei e coerenti rispetto al tema del Primo Soccorso e delle manovre anti soffocamento. In ottemperanza alle norme emanate per contenere il contagio da Covid-19, gli incontri di informazione e formazione si terranno in buona parte in modalità a distanza. Gli alunni degli Istituti Comprensivi Scolastici, grazie alla collaborazione dell’Assessorato Comunale alla Scuola e del gruppo ‘SOS Genitori’, incontreranno online gli esperti fruendo delle Lim presenti in classe. Alunni, docenti e collaboratori scolastici riceveranno inoltre dei poster con le manovre di disostruzione previste dalle direttive europee.

Il progetto esordirà con un primo corso online della durata di due ore organizzato in collaborazione con il gruppo ‘Palermo Mamme’. Appuntamento sabato 31 ottobre con inizio alle ore 10. Formatore di eccezione il dott. Marco Squicciarini.

E’ necessario registrarsi: https://register.gotowebinar.com/register/6736369504222469903

info: info@vivisano.org