A Palermo i ginecologi di tutta la Sicilia per il corso teorico-pratico di Isteroscopia

Si è conclusa con successo la terza edizione del corso teorico-pratico di Isteroscopia, organizzato da Antonio Accardi, ginecologo dell'ospedale Ingrassia. L’evento ha visto la partecipazione di specialisti in ginecologia e assistenti in formazione provenienti da tutta la Sicilia. "L'isteroscopia, considerata oggi il 'gold standard' per la diagnosi e la terapia delle patologie intrauterine, è una tecnica fondamentale per la pratica ginecologica moderna", spiega Accardi, pioniere della procedura insieme al padre Mario, che introdusse la tecnica a Palermo agli inizi degli anni “80.

Il corso ha offerto un'opportunità unica ai medici partecipanti, sia per la presenza di una Faculty locale e nazionale di altissimo livello che per gli argomenti affrontati, ma soprattutto per la presenza di simulatori endoscopici realistici tali da permettere la fedele simulazione di chirurgia endouterina. Durante il corso sono stati presentati i significativi progressi raggiunti in campo isteroscopico grazie a tecnologie e strumenti sempre più sofisticati e miniaturizzati e ricordiamo che proprio Accardi, nel 2011, ha creato una linea di strumenti isteroscopici che portano il suo nome, grazie al supporto di una multinazionale tedesca, leader mondiale per lo strumentario medico.

L’utilizzo di questo strumentario, applicato ai simulatori uterini, sotto la supervisione di Antonio Accardi, hanno permesso ai partecipanti di affrontare e risolvere le più comuni problematiche ginecologiche quali polipi, miomi e infertilità. "Siamo molto soddisfatti della partecipazione - dichiara Accardi - e dell'interesse dimostrato dai professionisti. Questo corso rappresenta un'occasione importante per condividere conoscenze e migliorare le competenze pratiche nel campo dell'isteroscopia, garantendo alle donne trattamenti sempre più efficaci e sicuri".

Gli esperti hanno sottolineato l'importanza di un costante aggiornamento per essere in grado di utilizzare efficacemente le nuove metodiche e tecnologie disponibili. "Il corso - conclude il ginecologo palermitano - si è rivelato un appuntamento imprescindibile per tutti coloro che operano nel campo dell'ostetricia e ginecologia, confermando l'importanza di una formazione continua e aggiornata sulle nuove tecnologie e metodiche terapeutiche. Di sicuro nei prossimi anni faremo in modo che questo appuntamento diventi una tappa imprescindibile per tutti i ginecologi".

Per ulteriori informazioni sul corso e sulle prossime edizioni è possibile contattare il dottore Antonio Accardi all'indirizzo mail antonioaccardi@gmail.com.