"Sordità: una pandemia silenziosa", il primo marzo al Policlinico controlli gratuiti dell'udito

Controlli gratuiti dell'udito al Policlinico. Le visite verranno effettuate il primo marzo negli ambulatori del reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal professore Salvatore Gallina, in occasione della terza edizione della giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell'orecchio e dell'udito dal titolo "Sordità: una pandemia silenziosa".

L’iniziativa è promossa dalla società italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervice-Facciale, assieme alla società italiana di Audiologia e Foniatria, oltre a a differenti associazioni senza fini di lucro di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici.

La manifestazione si svolge in ideale continuità e condivisione d'intenti con la giornata mondiale dell'udito istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) prevista per il 3 marzo. Per prenotare la visita occorre inviare una mail all’indirizzo otologia@policlinico.pa.it.