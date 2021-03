Centro Ortopedico Ferranti: qualità e forza nel movimento

La riabilitazione ortopedica è una procedura importantissima che viene eseguita con l’obiettivo di recuperare le capacità motorie che sono state perse o ridotte a causa di traumi o patologie, oltre che a garantire il mantenimento delle suddette capacità in caso di malattie croniche che ne causano l’indebolimento progressivo. I traumi che interessano le ossa, la postura e tutte le patologie connesse sono sempre più importanti nel panorama medico-scientifico.

A Palermo ha sede un centro che coniuga perfettamente la tecnologia all’avanguardia, la forza innovatrice del giovane team che ne fa parte ed una ricerca attenta dei materiali e che quest’anno festeggia il suo decimo compleanno.

Il Centro Ortopedico Ferranti nasce infatti da un’esperienza trentennale dei suoi fondatori ed il costante lavoro di aggiornamento e ricerca ha fatto si che nel tempo venisse raggiunto l’obiettivo primario prefissatosi in tanti anni di attività, ovvero offrire soluzioni che migliorino la vita dei pazienti.

Con la sua sede centrale in Via dei Nebrodi a Palermo, il Centro Ortopedico Ferranti, dispone al suo interno di quattro sale prova per effettuare esami e rilievi sul paziente, un’ampia area commerciale, una sala d’attesa, un parcheggio privato riservato ai clienti ed un laboratorio ortopedico per la progettazione e costruzione di dispositivi medici ortopedici; tutti servizi questi che permetto ai pazienti una fruizone del centro in totale comodità e sicurezza, sopratutto in un'epoca delicata come quella che stiamo vivendo attualmente.

Uno staff completo a 360° e con esperienza gestito da personale sanitario abilitato come tecnici ortopedici, neuropsicomotrici per l’età evolutiva, podologi e terapisti occupazionali.

Di certo il centro è organizzato in maniera tale da offrire supporto e assistenza ad ampio raggio ai pazienti: l’area commerciale studiata e rifornita di tutti quei prodotti disponibili per i paziente come ginocchiere, elettromedicali, calze elastiche, e prodotti simili. Il settore dell’ortopedia su misura, legata alla creazione di dispositivi come calzature e plantari, corsetti per la scoliosi, protesi per arto mancante, sistemi di postura e tutori pediatrici; particolare attenzione è offerta poi agli sportivi, con esami specifici, creazione di plantari e presidi ortopedici. Il settore degli ausili riabilitativi come le carrozzine elettroniche o manuali, sistemi di postura per pazienti con patologie neurologiche, stabilizzatori e sistemi integrati di domotica e comandi speciali per la completa autonomia e mobilità. La quarta componente della struttura è legata alla posturologia, con tutti gli esami posturali attraverso l’analisi baropodometrica del passo e dei carichi sia in fase dinamica che in fase statica e la scansione tridimensionale della colonna tramite sistema Formetric.

Il punto di forza è proprio offrire al cliente un servizio completo con un personale tecnico ortopedico e specialisti laureati nel settore con consulenze personalizzate ed esami computerizzati del piede e della postura. Inoltre, il laboratorio ortopedico all’interno del centro offre la possibilità per la progettazione e costruzione di dispositivi medici ortopedici, su misura e per tutte le esigenze del cliente.

Il lavoro di squadra unito a forti competenze di giovani operatori sanitari e tecnici di ortopedia e posturologia ha fatto del Centro una realtà che è cresciuta negli anni, tanto da avere oggi ben sei filiali, Bagheria e Misilmeri per la provincia di Palermo e Agrigento e Sciacca.

