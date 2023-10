Ottobre rosa, torna alla Vucciria il camper della salute per visite specialistiche gratuite

Sabato 28 ottobre, dalle ore 9 alle ore 18, in piazza Generale Luigi Cadorna (alla Vucciria) stazionerà il camper della salute, che accoglierà donne di qualsiasi età offrendo visite specialistiche gratuite, seguite da un consulto sullo stato di salute e su eventuali fattori di rischio, oltre che consigli utili a prevenire l’insorgere di tumori alla mammella.

Lo screening mammografico, attualmente previsto dal Sistema Sanitario Nazionale per le donne in una fascia di età over 50, rappresenta lo strumento di prevenzione secondaria più efficace di cui si dispone. Negli ultimi decenni lo screening ha permesso infatti una diffusione delle diagnosi precoci e una conseguente diminuzione del tasso di mortalità. Ma l’iniziativa del camper della salute vuole sensibilizzare i cittadini di tutte le fasce di età affinché la prevenzione del tumore del seno inizi a partire dai 20 anni con controlli eseguiti da uno specialista senologo.

Promossa da Ipsen, azienda biofarmaceutica impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative in oncologia, malattie rare e neuroscienze, e Salute Donna odv, l’iniziativa mira a stimolare le donne di ogni età a controlli periodici, dando loro l’opportunità di accedere gratuitamente a una visita con specialisti che saranno a disposizione presso il camper, situato in un’area dove l’accesso a iniziative diagnostiche pubbliche o private risulta limitato. Per usufruire del controllo gratuito è necessario prendere appuntamento chiamando Rossella De Luca allo 091.6554428 dalle 9 alle 14.