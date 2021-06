Il Rotary Palermo Est a supporto dei giovani artisti della kids orchestra del Teatro Massimo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 20 giugno alle ore 20.00 presso il Teatro Massimo di Palermo si concluderà il progetto del Rotary Club Palermo Est per l’anno sociale 2020-21, a supporto della Kids Orchestra, afferente all’Ente Lirico palermitano. Il sostegno del Rotary Club Palermo Est si concreta nell’erogazione di una decina di borse di studio a favore dei giovani musicisti e coristi della Kids Orchestra diretta dal Maestro Michele De Luca, un gruppo di circa 140 ragazzi e ragazze siciliani di età inferiore ai 18 anni. In questo anno pandemico le difficoltà nell’espletare i corsi musicali e le prove orchestrali per i giovani musicisti sono aumentate, come per tutto il settore delle performing arts. La riapertura dei teatri, se pur con accesso contingentato, ha offerto l’occasione per illustrare alla città il progetto teso a sostenere una delle più significative realtà artistiche palermitane indirizzate ai giovani.

Nella sala grande del Teatro sarà svolta una breve cerimonia di presentazione al cospetto dei soci rotariani, del Sovraintendente della Fondazione, delle autorità del Distretto Rotariano 2110 (Sicilia e Malta) e del Sindaco di Palermo. A seguire i giovani musicisti si esibiranno in un concerto aperto anche al pubblico suonando musiche di Sostakovic, Beethoven e Musorgskij. Il Rotary Club Palermo Est intende così sottolineare il valore sociale delle arti ed in particolare dell'arte musicale nella sua espressione orchestrale, quale esempio di formazione per la gioventù all'interno di un percorso condiviso.

