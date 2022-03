Ugl autonomie in Sicilia, Rosolino Lucchese è il nuovo segretario regionale aggiunto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rosolino Lucchese mominato segretario regionale aggiunto Ugl Autonomie per la Sicilia. Ne dà notizia in una nota il segretario regionale in Sicilia Ugl Autonomie, Ernesto Lo Verso: “La nostra scelta - dichiara - è stata dettata dall’indispensabile necessità di dare un impulso migliorativo al territorio isolano della nostra attività è anche il giusto riconoscimento ad un quadro sindacale che si è distinto con il suo impegno continuo e costante”.