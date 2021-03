Uno chef stellato per Palermo: ecco il gran ritorno di Cosimo Mannara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In un periodo di grande crisi economica per la Sicilia, dove il numero di inoccupati e inattivi cresce in maniera esponenziale anche a causa della pandemia da Covid, ecco una notizia positiva: il ritorno dello Chef stellato Cosimo Mannara, un siciliano doc con un curriculum vitae da fare invidia.

Una vera e propria Star del mondo dei grand gourmet: responsabile del ristorante salone Hofer all’interno del Grand Hotel Des Alpes Madonna di Campiglio (una stella Michelin, anno 93-94), sous chef al ristorante Sagittario di Vignola Modena (2 stelle Michelin, anno 2013 - Primo premio per Ospitalità Italiana miglior ristorante classico tradizionale in tutta Italia), esperienze come executive chef in hotel 5 stelle lusso in Italia e in Europa.

Lo chef Cosimo Mannara si esibirà con le sue pietanze da grand gourmet presso l'Elite Restaurant & More al centro di Palermo, in piazza Francesco Napoli.