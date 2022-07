Sindacato dei militari Itamil, rinnovate le cariche del Comitato regionale Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sindacato Itamil Esercito in Sicilia ha rinnovato le cariche del comitato regionale. Il presidente Salvatore Vecchio, nel corso della riunione, congiuntamente al segretario nazionale area isole, Umberto Bolignari, e al vicesegretario nazionale, Elisabetta Gatta, hanno nominato attraverso procedura di votazione, Giovanni Parisi, alla carica di segretario regionale. Come coordinatore area Sicilia occidentale Francesco Sorce, vicecoordinatore area Sicilia occidentale Michele Ippedico, presidente del distretto di Palermo Giusto Strano. Daniela Sapuppo è stata nominata coordinatrice dell’area Sicilia orientale nonché presidente della sezione Itamil 24° Reggimento di Messina.

Soddisfatto del rinnovo del comitato regionale il presidente Vecchio: "Chiederemo di incontrare il governatore della Regione Siciliana, il presidente dell'Ars e tutti i sindaci delle città siciliane che ospitano le caserme dell'Esercito". A breve inizieranno cicli di incontri con tutti i colleghi nelle varie sezioni dei reggimenti in Sicilia. "Presto - dichiara il segretario regionale Giovanni Parisi, entusiasta della carica affidata - verranno lanciate iniziative per una maggior tutela di tutti i tesserati oltre ai servizi già offerti come quelli di consulenza legale e pratiche amministrative a titolo gratuito. I nostri punti di contatto sono presenti nelle sezioni di Palermo, Trapani, Messina e Catania. Il segretario nazionale dell’area isole Umberto Bolignari, si dichiara soddisfatto per il rinnovo del comitato regionale ed augura a tutti i colleghi buon lavoro.