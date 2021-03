Raid a palazzo Magnisi, Prima circoscrizione: "Area esterna agli uffici da bonificare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo gli atti vandalici a palazzo Magnisi, alcuni consiglieri della Prima circoscrizione hanno effettuato un sopralluogo. "Ci siamo recati negli uffici - dicono Massimo Castiglia (presidente), Antonio Nicolao (vicepresidente) e Tiziana Venturella - per renderci conto dei danni. Dopo il raid il personale ha già rimesso in ordine e pulito le stanze".

Nel frattempo Castiglia, Nicolao e Venturella hanno contattato la Rap per "restituire decoro all'esterno degli uffici: abbiamo costatato che la presenza di rifiuti, ingombranti e profilattici sono il biglietto da visita in negativo di questa sede comunale. La circoscrizione negli anni ha approvato una serie di delibere mirate a recuperare un'area che necessita di essere asfaltata. Va inoltre cambiata la segnaletica verticale e orizzontale, oltre alla potatura e al diserbo".

"Anche in questo caso l'assenza di poteri alle circoscrizioni complica l'operatività delle delibere, non essendo vincolanti per il Comune. Noi comunque seguiremo nei prossimi giorni il ripristino della funzionalità degli uffici".

