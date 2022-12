"Raccolta fondi per farmaci a Villa Sofia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

II Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo ha bisogno urgente di presidi medici essenziali per svolgere il proprio lavoro. Il Trauma Center è un reparto di terapia intensiva dell'ospedale Villa Sofia dove vengono praticate rianimazioni urgenti per salvare vite umane. L'associazione Chi ama la Sicilia di Palermo lancia questa raccolta fondi per acquistare immediatamente i presidi urgenti che necessitano.