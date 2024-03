Progetto solidale “Non fate i bravi”: tanti regali per i piccoli degenti oncoematologici del Civico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Matite, colori, pennarelli, pastelli, gomme. E ancora, libri, quaderni, giocattoli e tante sorprese per alleviare i lunghi giorni di degenza. A donare il materiale di cancelleria ai bambini oncoematologici ricoverati all’Ospedale Civico di Palermo è stata l’associazione culturale “Archetipa” presieduta da Antonietta Greco, ideatrice del progetto solidale “Non fate i bravi” che mira al completamento della Biblioteca e della Ludoteca del Centro Oncoematologico Pediatrico A.R.N.A.S. Ospedale Civico a beneficio dei piccoli pazienti. All’acquisto del materiale hanno partecipato anche altre realtà associative quali “Siciliando”, “Biancaeva”, “Piume d’Argento” e “Sea Sails and Scuba” presenti alla consegna dei doni attraverso i propri rappresentanti, insieme ad Antonietta Greco e alle socie di “Archetipa”. Un momento emozionante condiviso con il primario del Reparto, il dottore Paolo D’Angelo, negli spazi del Padiglione 17/c “Maurizio Ascoli” dell’Ospedale Civico di Palermo. “È stata un’esperienza unica – afferma Antonietta Greco – che rimarrà nel cuore di tutti noi: io, personalmente, porterò con me l’amore immenso del medico nei confronti dei suoi pazienti, ma anche l’immagine di una madre che tiene per mano il suo bambino in un Reparto che, malgrado la sofferenza, è un luogo di speranza e pieno di colori”. “I bambini stessi, sono come colori – conclude – nella loro incoscienza e nella voglia di vivere che si manifesta con forza nonostante la malattia”.