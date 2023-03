Precari Covid, Figuccia: "Si faccia sintesi per soluzione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi la mia cravatta rossa in aula non per esprimere dissenso nei confronti del governo ma per invitarlo ad un approfondimento. Lo stesso approfondimento in linea con le riflessioni che sono state già fatte quando fu fatta la proroga al 28 febbraio. Un invito quindi a fare sintesi al di là delle posizioni di maggioranza e di opposizione, per trovare una soluzione rispetto a questo personale che è stato definito con il termine "eroe" durante il periodo del Covid è che adesso non possiamo lasciare a casa, così come non possiamo creare dei disservizi nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Sono certo che si arriverà presto ad una soluzione. E’ il commento del deputato regionale della Lega Prima l’Italia On. Vincenzo Figuccia