Comune, Ferrandelli contro il ripristino di Ztl e zone blu: "Prorogare lo stop"

"Stamane ho depositato una mozione, aperta alla sottoscrizione di tutte le forze politiche, per procedere con la sospensione dei provvedimenti di limitazione del traffico, Ztl diurna e notturna, e del pagamento degli stalli in zona blu fino al permanere dell’emergenza indicata dal governo nazionale. La ritengo un’ulteriore misura per agevolare le attività commerciali compromesse a seguito dell’emergenza Covid-19". Lo annuncia il consigliere di Più Europa, Fabrizio Ferrandelli.

"Ho formalizzato alla presidenza del Consiglio comunale - spiega - una richiesta di convocazione urgente di una seduta da tenersi lunedì prossimo al fine di consentire la trattazione e votazione di una mozione che ritengo di buon senso. La presentazione di questa mozione - conclude Ferrandelli- è uno strumento che si è reso necessario di seguito al ritiro, richiestomi dalla maggioranza e della presidenza, dei miei Odg di pari oggetto che erano allegati alle delibere votate scorsa settimana al fine di garantirne un esito veloce. Avendo appreso della volontà dell’amministrazione comunale di procedere all’entrata in vigore dei provvedimenti di cui oggetto per il giorno 3 agosto 2020 ritengo urgente che il consiglio si esprima e sono certo anche questa volta di poter contare su un’ampia condivisione di tutte le forze politiche”.