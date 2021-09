Ztl, dalla prima circoscrizione Italia Viva-Sicilia Futura all'attacco: "Impossibile rinnovare il pass"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Incredibile la situazione che si è venuta a creare nell’ultima settimana: il sito del Comune di Palermo, gestito da Sispi, non permette di accedere al sistema Amat per rinnovare i pass Ztl, tutto con l’attivazione delle 31 telecamere presenti in tutto il perimetro del centro storico. Siamo stati contattati da tantissimi residenti che lamentano questa situazione paradossale. Ieri le telecamere della Ztl hanno ripreso a registrare e molti residenti non hanno pouto rinnovare i pass. Chiediamo all’amministrazione di rinviare la riattivazione di un’altra settimana per permettere a tutti coloro che non sono riusciti a rinnovare il proprio pass di regolarizzare la propria posizione".

Lo dichiarano i consiglieri di Italia Viva-Sicilia Futura della Prima Circoscrizione Salvatore Sorci, Francesco Tramuto, Antonino Valenti e Francesca Vetrano, intervenendo in merito al sistema di controllo della Ztl attivo da ieri.