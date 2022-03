Ztl, Cordaro (Db): "Il Comune conceda il pass a studenti di tutte le età che vanno a scuola in centro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono sempre più numerose le segnalazioni di genitori alle prese con i disagi legati al mancato rinnovo del pass nel centro storico per gli studenti che abbiano superato l'età della scuola dell'obbligo". A sottolinearlo è Piera Cordaro, dirigente provinciale di Diventerà Bellissima.

Nello specifico, l'esponente del partito di Nello Musumeci ha raccolto le lamentele degli allievi del liceo classico Vittorio Emanuele II, a pochi passi dalla Cattedrale. "Oltre al disagio non indifferente di natura economica - spiega Piera Cordaro - quantificabile in 50 euro per chi sceglie un abbonamento semestrale, i genitori devono fare fronte ad assurdi divieti legati all'età dei loro figli".

Il rinnovo del pass, infatti, è possibile solo fino al sedicesimo anno di età. A tal proposito, è emblematico il caso di una famiglia residente a Villaciambra, una frazione del Comune di Monreale, che ogni giorno accompagna la figlia a scuola. "Lo scorso 14 marzo, il pass è scaduto ma il rinnovo non è avvenuto poichè la ragazza ha già compiuto 17 anni. Chiedo all'amministrazione comunale - conclude - di intervenire affinchè sia eliminato il limite d'età, per consentire ai genitori di lasciare, in piena sicurezza, i loro ragazzi proprio davanti all'ingresso della scuola".