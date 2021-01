Zone franche montane, Campagna (M5S): "Presto riprende iter in Parlamento"

"Nei prossimi giorni la legge sulle Zone Franche Montane in Sicilia riprenderà il suo iter parlamentare". Lo ha annunciato la senatrice Antonella Campagna (M5S), oggi in visita al presidio di protesta allestito da 25 giorni, presso lo svincolo di Irosa sulla A19, dal Comitato regionale promotore per l'istituzione delle Zfm e da 133 sindaci siciliani .

"Mi sono consultata con i colleghi della commissione Finanze e Tesoro che mi hanno rassicurata - ha aggiunto la senatrice che è componente della Commissione Lavoro e di Inchiesta sul fenomeno delle mafie - Farò quanto nelle mie possibilità per sostenere un esito favorevole".

La Legge sulle Zfm, già approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana nel dicembre del 2019, è ferma presso la commissione Bilancio del Senato della Repubblica, in attesa di essere inviata all'Aula per la validazione. Dalla prossima settimana riprenderanno le attività ordinarie delle commissioni, bloccate dai presidenti di Camera e Senato in quanto i lavori parlamentari si sono concentrati esclusivamenti sui decreti “ristori” per l’emergenza pandemica.