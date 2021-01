Zone franche montane, la discussione riparte: “Ddl-voto Ars in commissione Finanze del Senato”

Dopo più di un mese dall'inizio della protesta sposata da ben 133 sindaci, riparte la discussione per l'istituzione delle Zone franche montane in Sicilia. A darne notizia è il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè: “Ho appreso con soddisfazione che la commissione Finanze e Tesoro del Senato ha deciso di avviare la discussione generale per l’istituzione delle Zone franche montane in Sicilia, accogliendo il disegno di legge-voto approvato dall’Assemblea regionale siciliana. L’ufficio di presidenza della commissione Finanze e Tesoro del Senato, allargato ai rappresentanti dei gruppi, ha giudicato la proposta meritevole di attenzione”.

I primi cittadini, insieme al comitato per le Zfm, stanno mettendo in atto un sit-in permanente nello svincolo di Irosa (A19, Palermo-Catania) per chiedere la definizione dell’iter normativo che dispone l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, approvato all’unanimità dall’Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2019 e da febbraio 2020 all'attenzione dei due rami del Parlamento, per l’esito definitivo. Camera e Senato sono stati chiamati in causa dal Parlamento siciliano in quanto le norme di attuazione dello Statuto non sono state ancora definite.