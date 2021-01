Con la zona arancione Ztl ancora sospesa: "Stop ai divieti confermato fino al 15 febbraio"

L'assessore alla Mobilità, Giusto Catania, anticipa il provvedimento che il Comune emanerà nelle prossime ore. "Dal 7 febbraio monitoraggio in vista della ripresa delle lezioni in presenza al 50% alle superiori". Ma la Lega punge: "Va sospesa definitivamente"

Sospensione della Ztl "sicuramente prorogata fino al 15 febbraio" e a partire dal 7 febbraio "monitoraggio in vista della ripresa delle lezioni in presenza al 50% alle superiori, così come prevede l'ordinanza del presidente Musumeci". Con la Sicilia dichiarata zona arancione, il Comune si appresta a confermare lo stop ai divieti alle auto in centro città. Restano attive invece le zone blu.

Ad anticiparlo è l'assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania, tirato per la giacchetta dai consiglieri comunali della Lega Igor Gelarda e Alessandro Anello, che in una sortita fatta stamattina domandavano all'amministrazione "se la Ztl resterà sospesa come logica vorrebbe oppure no".

"Come Lega siamo fermamente convinti che questa Ztl targata Orlando-Catania vada sospesa definitivamente" sostengono Gelarda e Anello, che aggiungono: "Siamo stati tempestati di richieste da parte dei cittadini. Questa amministrazione comunale non è in grado neanche di pensare, con un minimo di anticipo, quello che dovrà fare domani. Noi la cosa giusta da fare l'abbiamo detta: sospendere a tempo indeterminato questo provvedimento". Adesso quindi si attende sono il provvedimento formale del Comune. "Questione di ore", rassicura l'assessore Catania.