Corsa al Quirinale, Mattarella seguirà da Palermo la prima votazione per il nuovo presidente

Il capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato questa mattina a Palermo dove, come apprende l'Adnkronos, resterà per almeno due o tre giorni. Lunedì dunque il Presidente della Repubblica seguirà a distanza le operazioni di scrutinio della prima votazione per l'elezione del suo successore al Quirinale.

Mattarella, inoltre, avrebbe deciso di seguire sempre dalla sua città natale il trasloco nella nuova casa di Roma, previsto per i primi di febbraio.