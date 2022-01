Quirinale, settima votazione in Parlamento: prende sempre più quota il Mattarella bis

Settima votazione in corso in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. L'intesa tra i partiti politici sul nome del prossimo Capo dello stato non è stata ancora raggiunta e dopo le votazioni di ieri prende sempre più quota il bis di Mattarella. Da quanto apprende l'Adnkronos, inoltre, il premier Mario Draghi starebbe contattando in queste ore i leader di tutte le forze politiche per stringere sulla rielezione dell'attuale presidente. I due questa mattina si sono incontrati e il presidente del Consiglio avrebbe chiesto a Mattarella di restare "per il bene e la stabilità del Paese". Salvini sarebbe d'accordo con lui. "Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci", ha commentato su Twitter Giorgia Meloni. Pierferdinando Casini fa un passo indietro: "L'Italia non può ulteriormente essere logorata da chi antepone le proprie ambizioni personali al bene del paese. Certamente io non voglio essere tra questi. Chiedo al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità, di togliere il mio nome da ogni discussione e di chiedere al presidente della Repubblica Mattarella la disponibilità a continuare il suo mandato nell'interesse del Paese". La rielezione di Mattarella nel pomeriggio è quasi una certezza.

Lo scrutinio di ieri

Al sesto scrutinio Sergio Mattarella ha ottenuto 336 voti, 170 in più rispetto ai 166 di giovedì. Le schede bianche sono state 106, le nulle 4, i voti dispersi 9. Presenti 976, votanti 531, astenuti 445, praticamente quasi tutti i 453 grandi elettori del centrodestra che aveano annunciato questa scelta. Confermata quindi la scelta di numerosi tra i 405 grandi elettori del fronte progressista che hanno votato per l'attuale Capo dello Stato, nonostante l'indicazione ufficiale fosse la scheda bianca, come per i 44 rappresentanti di Italia viva. "Per noi rimane fondamentale preservare l’unità della maggioranza di governo. Intanto invitiamo tutti a prendere atto della spinta che da due giorni e in modo trasversale in Parlamento viene a favore della riconferma del Presidente Mattarella", sottolineano fonti del Nazareno.