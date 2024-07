Figuccia (Lega): "Vittoria Le Pen in Francia incoraggia percorso del nostro leader Matteo Salvini in Europa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Anche su Marine Le Pen, Matteo Salvini non ha sbagliato nulla. Le alleanze delle Lega in Europa viaggiano nella direzione di un rassemblement unito e vincente, capace di imprimere scelte giuste e liberali, in favore di una popolazione stanca delle Sinistre, sempre più miopi e radical chic. Sfide importanti ci attendono per ripristinare, a partire dalla Sicilia, politiche economiche e sociali a vantaggio della nostra terra". Così in una nota il deputato questore della Lega all'Ars Vincenzo Figuccia, commentando anche l'esito del voto in Francia.