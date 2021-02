Violenza sulle donne, la denuncia della Cgil: "Davanti a escalation gravi ritardi della Regione"

A parlare è Elvira Morana, responsabile per le politiche di genere del sindacato: "Non viene adeguatamente affrontato neanche il tema della disoccupazione delle donne che paralizza a monte qualsiasi scelta di autonomia, anche da un aguzzino"

"Di fronte all'escalation di violenza sulle donne i ritardi della Regione riguardo ad azioni già previste dalla legge, ma anche relativamente a più generali provvedimenti per il lavoro femminile e i diritti sono di inaudita gravità". A dirlo è Elvira Morana, responsabile per le politiche di genere della Cgil Sicilia.

"A sette mesi dalla previsione per legge di istituzione di una cabina di regia - aggiunge la sindacalista - non risulta fatto alcun passaggio a tal proposito. Non viene inoltre adeguatamente affrontato neanche il tema della disoccupazione delle donne che paralizza a monte qualsiasi scelta di autonomia, anche da un aguzzino. Quanto accade, non può essere sottovalutato. Occorre che le misure per rafforzare il ruolo e l'identità della donna nella società non subiscano ulteriori ritardi".