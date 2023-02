Villabate, Di Chiara (Db): "Il Comune attui azioni di contrasto alla violenza sulle donne"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione di San Valentino la consigliera comunale di Villabate, Maria Luisa Di Chiara (capogruppo di “DiventeràBellissima”) ha presentato una mozione che impegna il sindaco e la giunta a mettere in atto azioni di contrasto alla violenza sulle donne e a sviluppare attività di prevenzione, accoglienza, protezione, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti. In particolare la sua richiesta è quella di individuare una struttura pubblica a Villabate per creare un centro di accoglienza, ascolto e aiuto per le donne maltrattate e vittime di violenza, da dedicare e intitolare alla concittadina Giovanna Bonsignore, recentemente vittima di femminicidio.

Inoltre la consigliera Di Chiara propone di adibire uno stabile del patrimonio pubblico a casa di prima emergenza (24-48 ore) come rifugio temporaneo per le donne che fuggono da situazioni di pericolo e che necessitano di essere rapidamente allontanate da un contesto di soprusi e violenze; a prevedere programmi di sensibilizzazione nelle scuole per la formazione ed educazione al rispetto nella comprensione della diversità dei ruoli dell’uomo e della donna; a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione anche con la collaborazione delle associazioni sul tema della violenza contro le donne e a rendere le donne consapevoli degli strumenti a disposizione per la loro tutela, tra cui il sostegno dei numeri verdi; a sviluppare, infine, quante più azioni possibili per consentire alle donne di poter attivare forme di difesa personale contro le aggressioni, tra cui a titolo gratuito brevi corsi di autodifesa.

"La violenza sulle donne si configura come uno tra i reati più gravi ed è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa, in quanto colpisce l’intera persona coinvolgendone sia la sfera fisica che quella psicologica - sottolinea Maria Luisa Di Chiara -. Oltre l’80 per cento delle violenze che le donne subiscono avviene all’interno delle mura domestiche, sfociando spesso nel gesto estremo del femminicidio per mano di congiunti compagni o ex mariti. Pertanto, il tema del maltrattamento e della violenza contro le donne deve essere al centro della riflessione e dell’impegno politico quotidiano".