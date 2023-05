Villabate, Lorenzo Martinelli eletto al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lorenzo Martinelli eletto al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana di Villabate ha un suo cittadino nel Consiglio Nazionale, a rappresentarla è il Consigliere Comunale Lorenzo Martinelli. La sua nomina è arrivata nel XX Congresso di Roma del 6/7 Maggio, grazie alle 91 tessere di partito per l'anno 2022 il direttivo di Villabate presieduto da Valerio Pietraperzia ha espresso 3 delegati che hanno votato il direttivo Nazionale. Toto Cuffaro è stato eletto Segretario Politico della Democrazia Cristiana.Nelle prossime settimane si terra la prima riunione post congressuale per pianificare le successive scadenze elettorali in funzione delle elezioni provinciali.Villabate è stata la 1° sezione aperta da quando è rinata la nuova DC ed ha sempre contribuito impegnandosi alle tornate elettorali.