Villabate, costituita la segreteria politica della Democrazia Cristiana nuova

Costituita, a Villabate, la segreteria politica cittadina di Democrazia Cristiana nuova. I componenti sono: Lorenzo Martinelli, attuale consigliere comunale, che è il responsabile regionale del dipartimento Affari Istituzionali e Rapporti Sindacali del partito; Valerio Pietraperzia è il coordinatore cittadino, Carolina Francofonte è responsabile provinciale per lo Sport; Francesco Aquilino è il tesoriere cittadino; Salvatore Gurrera è il responsabile cittadino Giovani; Giulia Aquilino è responsabile Donne della Dc nuova a Villabate; Gianluca Bonetti è vice coordinatore cittadino; Giuseppa Castello, Chiara Martinelli ed Emanuele Cardella fanno parte del direttivo.

I componenti si sono impegnati per una politica dell’ascolto e del fare, ispirata ai valori di Alcide De Gasperi, Aldo Moro, Don Luigi Sturzo, e hanno ribadito che, pur rimanendo in minoranza all'interno del Consiglio comunale, opereranno per il bene della collettività e valuteranno tutte le iniziative nell’interesse della cittadinanza.