Elezioni a Villabate: cinque liste per Pitarresi, tre donne designate assessore

Saranno cinque le liste elettorali a sostegno del candidato sindaco di Villabate Giovanni Pitarresi per le elezioni amministrative del 4 e del 5 ottobre prossimi: Liberi per il Cambiamento, Viva Villabate, Democratici per Villabate, Villabate Futura e Villabate nel Cuore. La documentazione è stata depositata oggi. Designati anche tre dei cinque assessori che andranno a comporre la giunta comunale in caso di vittoria. Si tratta di Anna Maria Cilluffo, Loredana Francofonte e Mary Lo Cicero.

Cilluffo, sposata e madre di due bambini, è laureata in scienze della formazione primaria e svolge dal 2000 la professione di docente. Insegna presso il Secondo Circolo di Villabate, ha di recente superato il concorso per dirigente scolastico. Attualmente in consiglio comunale è capogruppo del gruppo consiliare Liberi per il Cambiamento.

Loredana Francofonte, dal 1991 giocatrice della S.s.d. Pallavolo Villabate, docente di scienze motorie specializzata sul sostegno, collaboratrice del dirigente scolastico presso la scuola Secondaria di Primo Grado “P. Palumbo” di Villabate. Mary Lo Cicero, laureata in lettere classiche, insegna dal 2002. Sposata e madre di due figli è autrice di alcune pubblicazioni, si è occupata di giornalismo e di associazionismo. Da sempre impegnata nel sociale ed in politica.

“Ringrazio i candidati e tutti coloro che in queste settimane si sono prodigati per la formazione delle liste – ha commentato Giovanni Pitarresi – abbiamo messo in piedi una bella coalizione di forze politiche, civiche e sociali”. “Anche sulla designazione degli assessori – continua Pitarresi – con Anna Maria Cilluffo, Loredana Francofonte e Mary Lo Cicero abbiamo fatto una scelta calibrata sulle competenze, l'esperienza e la conoscenza del territorio. Tre donne che vivono la quotidianità di Villabate da mamme, lavoratrici e cittadine e che hanno già dimostrato di saper fare”.