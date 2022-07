Villabate, Biagio Rosato (Diventerà Bellissima) nuovo consigliere comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Biagio Rosato, palermitano, classe 1972, è nuovo consigliere comunale a Villabate. Collaboratore parlamentare all'Ars dell'assessore regionale Alessandro Aricò, è subentrato come primo dei non eletti a Giusy Pitarresi, che si è dimessa per ricoprire il ruolo di assessore nel Comune alle porte di Palermo.

Dopo la cerimonia di insediamento Rosato, che risiede a Villabate dal 2010, sottolinea: "In sinergia con i miei colleghi del gruppo consiliare di Diventerà Bellissima e con il sindaco Gaetano Di Chiara e la compagine assessoriale da lui guidata, tra le priorità della mia attività da consigliere comunale ci saranno alcuni obiettivi fondamentali. Anzitutto il decoro urbano di Villabate, incentivando la raccolta differenziata e aumentando i controlli contro chi non si adegua alle regole del corretto conferimento dei rifiuti. Saranno importanti pure il pieno rilancio della zona artigianale e la giusta attenzione anche alle periferie. Inoltre, auspico il rilancio della Pro Loco Comunale con nuovi vertici e uno statuto rinnovato che ne consentano una piena operatività al servizio del territorio e dei villabatesi".